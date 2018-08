Per Sandberg trekker seg i dag – Nesvik tar over

Nyheter

En rekke medier, inkludert NTB, sitter med opplysninger om at Sandberg kommer til å gå av som fiskeriminister mandag.

Frps tidligere parlamentariske leder Harald Tom Nesvik vil trolig bli utnevnt som ny fiskeriminister i et ekstraordinært statsråd i løpet av dagen, men foreløpig er det kun Fiskeribladet som slår dette fast.

Nesvik satt flere perioder som stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og ble i fjor utnevt til fylkesmann i fylket. Han valgte å trekke seg fra denne jobben av familiære årsaker. Nesvik har også vært aktuell som ordførerkandidat for Frp i Ålesund i neste kommunestyrevalg. I dag jobber han i brønnbåtselskapet Sølvtrans.

Ifølge opplysninger Dagbladet sitter med, blir det ekstraordinært statsråd klokken 13 mandag. VG melder det samme.

– Jeg har ingen kommentar, sier Nesvik til NTB.

Ferdig som nestleder?

Aftenposten var først ute med nyheten om at Sandberg går av mandag. Politisk redaktør Harald Stanghelle i samme avis, skriver i en kommentar at avgangen også kan innebære et farvel til norsk politikk – «spesielt fordi han ikke er innvalgt på Stortinget».

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener at Sandberg ikke hadde noen annen utvei enn å gå av som statsråd.

– Omsider har han handlet klokt, sier Hagen, og legger til at han har vanskelig for å se for seg at Sandberg fortsetter som Frp-nestleder.

Også NTB har snakket med kilder som peker på denne muligheten.

I hardt vær

Det har blåst rundt Sandberg etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten besøkte Iran i juli – uten at hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet. Sandberg hadde også med seg tjenestemobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon.

Flere sikkerhetseksperter har påpekt at mobiltelefonen hans etter all sannsynlighet ble hacket mens han var i Iran.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

– Jeg har hele tiden vært tydelig og klar på at de bruddene som har vært på det regelverket vi har, ikke er akseptable. Det har også Per Sandberg vært klar på, har statsminister Erna Solberg (H) svart på spørsmål fra NTB.

Ikke over

Fra opposisjonen på Stortinget blir det understreket at saken ikke er over når Sandberg er ute av regjeringen.

– Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I Aftenposten skriver Stanghelle at Solberg ikke har hatt en overbevisende hånd på rattet i flere saker som gjelder sikkerhet og beredskap. Han viser til Riksrevisjonens knallharde kritikk av regjeringens terrorsikring. Den skal kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holde åpen høring om i slutten av august.

Tillitssvikt

Blant de politiske kommentatorene var det flere som, før nyheten sprakk, mente at det gikk mot Sandbergs avgang. En av dem som nylig har endret mening, er Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

Det skjedde etter at Sandbergs datter i et intervju med TV 2 i helgen antydet at faren kan komme til å trekke seg fra ministerposten.

– Det framkom da at Sandberg ikke har tillit til Statsministerens kontor og derfor ikke informerer og dermed bryter retningslinjene. Så tilliten går ikke den veien, og da er det litt rart at statsministeren skal ha tillit til ham, sa Snoen i NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Solberg taus

Adresseavisen brakte søndag nyheten om at Sandberg og hans fraseparerte kone begge skal ha varslet Statsministerens kontor om hverandre for flere måneder siden.

Solberg har så langt ikke kommentert disse opplysningene.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av det som er spekulasjoner og saker i mediene, sa Solberg, som heller ikke ville si om hun informerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om forholdet.