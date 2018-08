Nyheter

Roger Waters til Nobels Fredssenter

Pink Floyd-legenden Roger Waters besøker Nobels Fredssenter, der han deltar i en samtale med direktør Liv Tørres og musikkjournalist Robert Hoftun Gjestad fra Aftenposten. Han vil snakke om både musikk og politikk. Waters avslutter kvelden med å spille en sang for Nobels Fredssenters publikum.

Tirsdag og onsdag inntar Roger Waters Telenor Arena, en del av Waters' verdensturné kalt «Us+Them».

Nytt Korea-toppmøte planlegges

Utsendinger møtes i Panmunjom i Sør-Korea for å forberede nytt toppmøte mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Målet er å finne ut hvordan landene skal implementere avtalen som ble inngått i april og der landene i juni ble enige om en slutterklæring der Nord-Korea forplikter seg til å arbeide for full kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya.

Valgresultat fra Mali

Resultat fra søndagens andre omgang av presidentvalget i Mali er ventet. President Ibrahim Boubacar Keita og hans utfordrer Soumaïla Cissé møttes til ny runde etter ingen presidentkandidat oppnådde de påkrevde 50 prosentene som skal til for å vinne valget i første runde.

Under valget har en rekke valglokaler vært forhindret fra å holde åpen grunnet påsatte branner, vold og trusler.

Avgjørelser ventet i Zimbabwe

Dato for innsettelse av valgvinner Emmerson Mnangagwas blir trolig kunngjort, til tross for at presidentvalget 30. juli ikke er akseptert av opposisjonen og at opposisjonen håper på rettens medhold i at valgresultatet må kjennes ugyldig.

Det har haglet med beskyldninger om valgfusk og arrestasjoner av studentaktivister. Mnangagwas avviser alle beskyldninger.