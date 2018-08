Nyheter

To pågrepet for våpentyveri

To menn i 20- og 30-årene, mistenkt for tyveri av sivile våpen, ble søndag kveld pågrepet i en væpnet politiaksjon i Mysen i Eidsberg.

Et vitne Smaalenenes Avis har snakket med, skal ha sett pansrede politibiler og helikopter i forbindelse med en politiaksjon.

Asia-børsen reagerer på Tyrkias valutakrise

Den økonomiske uroen rundt Tyrkia merkes på de asiatiske børsene mandag morgen. I Hongkong falt Hang Seng-indeksen med 1,4 prosent.

Før børsene åpnet i Hongkong hadde Nikkei-indeksen i Tokyo allerede åpnet med et fall på 1,3 prosent. Shanghai-indeksen falt 0.9 prosent mens Shenzhen-indeksen i Kina gikk ned 1,1 prosent.

Motdemonstranter kuppet markering

Nær 2.000 motdemonstranter gjorde de rundt 30 hvite nasjonalistene totalt underlegne i antall da de samlet seg i Washington for å demonstrere mot den høyreradikale markeringen «Unite the Right 2» like ved Det hvite hus søndag.

Søndagens markering var lagt til årsdagen til drapet på den antirasistiske motdemonstranten Heather Heyer.

Over 100 aviser til motangrep på Trump

The Boston Globe har oppfordret alle aviser over hele USA til å ta til motmæle mot USAs president i lederartiklene sine torsdag 16. august som en reaksjon på Donald Trumps «skitne krig mot den frie pressen».

Ifølge Huffington Post hadde avisen lørdag fått inn tilbakemeldinger fra over hundre store og små aviser. Tallet er ventet å stige fram mot torsdag.

Barcelona vant spansk supercup

De lå under 0-1, men Barcelona vant 2–1 over Sevilla i finalen i den spanske supercupen, med Ousmane Dembeles knallskudd 12 minutter før slutt søndag.

Finalen fungerer som en liten teppehever før sesongstart, og Barcelona-trener Ernesto Valverde håper Dembeles nettsuser som sikrets 2-1-seier er en pekepinn på hva de har i vente fra 21-åringen framover.