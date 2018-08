Rolig natt for politiet i Molde – mer bråk ellers i fylket

Nyheter

Det ble en rolig natt for politiet i Molde natt til søndag. Det har vært noe mer å ta tak i for politiet nabobyene. Vi har oppsummert de viktigste hendelsene her.

kl. 20.52: Ålesund: En mann tatt med til legevakt for føring av motorvogn i ruset tilstand . Sak blir opprettet

kl. 00.13: Kristiansund: Tatt hånd om overstadig beruset jente. Hentet av foresatte.

kl. 00.59: Molde: Mann i 20 årene bortvist fra et utested i sentrum. Bakgrunn var støy, bråk og beruselse.

kl. 01.35: Ålesund: Mann i slutten av tenårene bortvist fra Ålesund sentrum grunnet støy og beruselse.

kl. 02.10: Kristiansund: Mann i slutten av 50 årene anmeldes for urinering på offentlig sted.

kl. 02.49: Ålesund: Mann i 20 årene innbrakt arrest etter å vært involvert i slåssing utenfor et utested i sentrum. Prøvde å stikke av da politiet tok kontakt.

kl. 02.55: Ålesund: 2 personer, mann og kvinne i 40 årene, anmeldes for å ha forhindret politiet i utførelse av arbeidet.

kl. 03.05: Ørsta: Mann i 20 årene anmeldes for urinering på offentlig sted.