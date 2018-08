Nyheter

Nobelprisvinnende forfatter er død

Den britiske forfatteren V.S. Naipaul, som i 2001 vant Nobels litteraturpris, døde lørdag, 85 år gammel. Forfatteren døde i hjemmet sitt i London omgitt av de han var glad i, heter det i den offentlige uttalelsen fra hans kone Nadira Naipaul.

Naipauls siste roman, «Magiske frø», ble utgitt i 2004. Den er, i likhet med mange av hans tidligere verker, utgitt på norsk.

Gutt skadd i voldsepisode i Bergen

En 17 år gammel gutt ble skadd i en voldshendelse i Bergen sentrum. Politiet har pågrepet en 34 år gammel mann etter hendelsen.

– Det var politiet som kom over hendelsen i sentrum. Fornærmede var bevisst og ble kjørt til legevakt, men hadde fått slått ut en fortann og hadde smerter i kroppen, sa operasjonsleder Frode Kolltveit til NTB klokken 04.50.

Fire til sykehus etter trafikkulykke i Telemark

En bil med fire menn i starten av 20-årene havnet på taket i Vinje i Telemark. Flere av dem klaget på smerter, og alle er fraktet til sykehus. Skadeomfanget på de involverte er ukjent, men to av dem skal kun ha mindre skader, ifølge politiet.

Ulykken skjedde på Haukeliveien. Mennene kom seg selv ut av bilen.

Hundrevis deltok i markering i Charlottesville

Flere hundre studenter og aktivister fra venstresiden gikk lørdag i Charlottevilles gater for å delta i ettårsmarkeringen for de voldelige demonstrasjonene i byen. Opprørspoliti var også på plass under demonstrasjonen, hvilket fikk en gruppe på omkring 200 aktivister til å flytte seg.

– Hvorfor har dere på opprørsutstyr? Det er ikke noe opprør her, ropte aktivistene lørdag kveld.

Skålte i vann for den doble gullgutten

Toastmaster og friidrettspresident Ketil Tømmernes bydde opp til gullmarkering med kullsyreholdig vann for EM-kongen Jakob Ingebrigtsen (17).

Hånd i hånd med kjæresten Elisabeth Allerson i den ene hånden og det norske flagget i den andre, ankom den ferske 5000-metervinneren baren i 3. etasje på utøverhotellet Scandic Potsdamer Platz et stykke over midnatt. Siden Jakob Ingebrigtsen ikke er fylt 18 år, kunne Norges friidrettspresident bare tilby vann med kullsyre til tenåringen som har vunnet både 1500- og 5000 meter på imponerende vis i mesterskapet i Berlin.