Brann på Sekken - politi fikk båthaik av brannvesenet

110-sentralen Møre og Romsdal fikk søndag kl. 15.49 melding om brann i en bordkledning på Sekken i Romsdalsfjorden.

Nødetatene rykket ut til stedet. Politiet fikk haik med brannvesenets båt øya.

Kl. 16.17 meldte 110-sentralen at brannmannskapene var framme, at brannen var under kontroll, og at etterslokking pågikk.

Brannen oppsto i en vegg i et bolighus på Vestad, opplyser 110-sentralen til Rbnett.

Fire mannskap dro fra Molde, i tillegg til brannmannskap på Sekken.

– Da vi kom, sto beboerne og spylte veggen med en hageslange. Våre mannskaper rev bordkledningen som del av slokkearbeidet, sier operatør Sindre Kongshaug ved 100-sentralen til Rbnett.

Ingen skal ha kommet til skade som følge av brannen.