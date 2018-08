Trollstigen stengte etter ras og rasfare - varsler åpning kl. 14

Nyheter

Det melder Vegtrafikksentralen.

Store mengder nedbør påvirker trafikken på Vestlandet, spesielt i Møre og Romsdal.

Åpner igjen

Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma er en av vegene som har vært stengt siste døgn, grunnet ras og rasfare. Statens Vegvesen melder imidlertid lørdag formiddag at Trollstigen trolig åpner klokka 14. Dermed kan turistene som har måttet endre sine Trollstigen-planer siste døgn, likevel få oppleve turistattraksjonen.

Ifølge nrk.no var også fylkesvei 191 Eikesdal-Øverås i Nesset stengt lørdag morgen, på grunn av stein- og jordras.

Også Fylkesvei 693 ved Spirefossen i Gloppen, Fylkesvei 173 ved Gråfonna, Fylkesvei 191 ved Sandoddtunnelen, Fylkesvei 666 ved Rotvika og Fylkesvei 242 mellom Aurlandsvangen og Skjerdal er stengt som følge av uværet.

Oversvømmelse

Fylkesvei 550 mellom Odda og Utne er stengt ved Eitrheim grunnet oversvømmelse.

– Ifølge entreprenørene på stedet er det et relativt stort ras som har gått i Eitrheimselva. Det gjør at elven ikke går som den skal. Den går over veien i stedet for under veien, sier trafikkoperatør Hanne Norheim i Vegtrafikksentralen til NRK.

Oppryddingen startet klokken 8 lørdag morgen.