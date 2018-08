Rødt farenivå opprettholdes inntil videre

Nyheter

Rundt midnatt var bevegelsene ved Veslemannen i Romsdalen oppe i 40 cm i døgnet, ifølge nrk.no. Mot morgenen ble dette mer enn halvert, fra 12 til 20 cm.

– En nedjustering av farenivået kan bli vurdert, men det er for tidlig å si noe om det nå, sier fungerende regionsjef i NVE, Svein Arne Vågane, til

Geolog om Veslemannen: Bebyggelsen kan rammes, men ikke mest sannsynlig Hustad frykter beboerne kan måtte evakueres flere ganger Ordføreren er redd at gårdagens evakuering ved Veslemannen bare er begynnelsen.

nrk.no lørdag morgen.

Beboerne nedenfor det ustabile fjellpartiet ble i går ettermiddag evakuert, og Raumabanen ble stanset. Den er fortsatt stengt.

Oppdatert informasjon om situasjonen legges nå fram på pressekonferanse i Rauma. Romsdals Budstikke er til stede der.

På pressekonferansen kom det fram at rødt farenivå opprettholdes. Rødt er høgeste farenivå.

Her er pressemeldingen som NVE sendte ut lørdag formiddag:

«Det har vært store bevegelser fra i går kveld og i natt på Veslemannen med en hastighet opp i 400 mm per døgn. Det har også vært økning i nedre del med en bevegelse på 3-5 mm i døgnet. Farenivå på rødt opprettholdes.

Hastighetene i fjellet er nå om lag 120 mm per dag i øvre del av fjellpartiet og rundt 3-5 mm/d i nedre del av Veslemannen.

- Nedbøren har avtatt, og bevegelsene i øvre del avtar som følge av dette. På bakgrunn av fremdeles store bevegelser, også i nedre del, opprettholder NVE farenivået til rødt (ekstrem) farenivå, sier geolog i NVE, Lene Kristensen.

Det kom totalt 52 mm nedbør i går og i natt, det regnet kraftig med omkring 7 mm/t i går kveld. Hastigheten i øvre del av Veslemannen akselererte som følge av dette og kom opp i 400 mm/d.

- NVE ser at Veslemannen er utrolig sensitiv for nedbør, og har reagert hurtig selv på lite nedbør i år. I nedre del har det vært en dobling i bevegelse, og har nå en bevegelse på 3-5 mm per dag. Det gikk mange mindre skred i området fra 21.00-24.00 i går kveld, sier Kristensen.

I går morges (fredag) ble det meldt oransje farenivå for Veslemannen på bakgrunn av værvarsel om store nedbørsmengder. Bevegelsene økte utover dagen, og kl 17.00 ble det satt rødt farenivå.»