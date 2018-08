Klare for semesterstart på onsdag

Nyheter

Molde: Høgskolen i Molde har offisiell åpningsdag førstkommende onsdag, og det som ifølge skolen er «tidenes største studentkull» skal få servert «tidenes» åpningsuke.

– Det blir flere deltakere på arrangement, bedre liv og mer trøkk! Det skaper jo også mulighet for enda større vennekretser, og større sjanse for å finne folk man trives med, sier sjef for Åpningsuka 2018, Victoria Ness.

Norsk konsertrekke

Allerede onsdag kveld inviterer høgskolen hele byen til gratiskonsert med Julie Bergan på rådhusplassen. Videre under Åpningsuka gjester en rekke av landets mest populære artister byen: Hkeem, Kjartan Lauritzen og Dårlig Vane skal spille kveldskonserter på Gamle Kulturhuset seinere under minifestivalen. Valget av norske artister ikke er tilfeldig.

– Ved å ha norske hovedartister blir det også naturlig på ha norske oppvarmingsband. Vi satser dermed på lokale band, lokale DJ-er og band på veg opp som skal varme opp for de større konsertene, forteller hun.

Vil gi tilbake

Av lokale aktører kommer Revolt, som skal varme opp for Julie Bergan, DJ Stian skal varme opp for Hkeem, og DJ Soonix skal varme opp for Kjartan Lauritzen. Bandet Hours er ikke lokalt, men er likevel hyret inn for å varme opp for Dårlig Vane.

– Vi får sjøl mye hjelp fra lokalsamfunnet og den lokale kulturen. Molde Brass stiller for eksempel opp som vakter under konserten. Vi vil gjerne ta i bruk byen, og vil gjerne hjelpe til tilbake med å ha med hovedsakelig lokale aktører på konsertene, sier Victoria.

Rekordantall studenter

I år har over 1200 ferske studenter fått studieplass, noe som drar opp det totale antallet studenter til drøye 2500.

– Vi gleder oss alltid til nye semestre og nye studenter, og det ekstra motiverende å begynne på igjen når vi har høge søkertall. Det blir spennende både for oss og for alle studentene, sier informasjonssjef ved høgskolen, Jens Petter Straumsheim, og fortsetter:

– Det har vært bra med søkere i år, så det er veldig gøy. Vi har noen studier med opptak kun annethvert år, og kombinert med bra søkertall gir dette rekord i år.

– Hva vil dette ha å si for åpningsuka?

– Det er svært, det kommer jo mange hit! Og så tror jeg og håper på at de nye studentene blir integrert og sosialisert, og vi har jo gode fadderordninger som passer på å få med alle, avslutter han.

Gleder seg

Victoria jobber med å få ting på plass før det braker løs, og ser fram til å starte Åpningsuka.

– Jeg gleder meg til å se folkehavet av studenter, blide ansikter, og fadder-skjorter overalt. Jeg gleder meg spesielt til å se samholdet mellom gamle og nye studenter, og å se ansikter som viser at det her, det var artig!