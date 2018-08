De evakuerte får dra hjem - og Raumabanen kan gå

Nyheter

Politimesteren i Møre og Romsdal sendte lørdag kl. 14.29 ut melding om at de opphever ferdsels- og oppholdsforbudet under fjellet Veslemannen i Rauma.

Politiet har allerede opphevet sperringene.

De evakuerte fra gårdsbrukene i området, kan nå flytte tilbake, og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen, skriver politiet i pressemeldinga.

Opphevelsen gjelder også Raumabanen, som igjen kan gå i normal trafikk.

Beboerne under Veslemannen ble evakuert i går fredag. Lørdag kl 14.00 besluttet NVE å sette ned farenivået fra rødt til gult. Det er bakgrunnen for at politimesteren opphever ferdsels- og oppholdsforbudet.