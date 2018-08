Tre obs-varsel: Skredfare, mye regn og kraftig vind

Fra fredag ettermiddag vil det bli regn og regnbyger med mulighet for torden i #MøreOgRomsdal . Lokalt kan det bli mye nedbør. Se farevarsel for flere detaljer: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/rXEEDqKSx0

Mye vind og sterke vindkast i store deler av #SørNorge og deler av #Nordland i dag og i morgen. Se farevarsel for detaljer: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/ytaeA4DOuu

Et intenst lavtrykk beveger seg mot vårt distrikt og det verste været skal treffe Midt-Norge fredag kveld. Det er meldt kraftig vind og mye regn i Møre og Romsdal. Hvor og hvor mye regn som kommer skal være vanskelig å forutse, men det er ventet opp mot 40-60 mm nedbør enkelte steder.

- Det er vanskelig å si akkurat hvor det verste kommer, men det er såpass mye pålandsvind at det kan komme en del inn over i fylkene. Det ser ut som om indre strøk og ikke bare kysten kan komme til å få en del, og der er man kanskje ikke like vant til det, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Værvarslinga på Vestlandet.

Skredfare

NVE har økt farenivået for jordskred til gult nivå i Midt-Norge.

- Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar på yr.no. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver Meteorologisk institutt.

Mye regn og vind

Det er også sendt ut obs-varsel for regn og vind. Det er ventet mellom 40-60 millimeter nedbør i enkelte område i løpet av 12 timer i løpet av dagen. Det skal være fare for overvann i tett bebygde områder og lokale oversvømmelser.

Verst vind er det meldt i kyststrøkene som på Ona og Hustadvika, stiv kuling, men også i fjellet skal det rive godt fra seg.

- I fjellet vil en så absolutt kunne merke det, men også langs kysten. Jeg ville ikke valgt dagen i dag til å gå i fjellet, sier meteorolog Andersen.

- Hvordan blir det i lavlandet? Bør en sikre trampoliner og annet i hagen?

- Det kommer en del pålandsvind, så den vil en kunne merke i indre strøk. Akkurat nå kommer vinden fra nordøstlig retning, så den merker en ikke så godt, men utover dagen vil vinden dreie og komme mer fra nord og nordvest. Så det er ikke bare på kysten en vil merke vinden. Det er kanskje spesielt i nordlige deler av fylket, på Nordmøre en vil merke vinden mest.

Molde by ser ut til å slippe unna det verste av været. Her er det meldt svak vind, men en del nedbør. Mellom 12,4 og 19 mm fra klokken seks fram til midnatt. På Åndalsnes er det meldt mellom 22,5 og 34,5 mm i samme tidsrom. I Elnesvågen er det meldt opp mot 18 mm og på Batnfjordsøra opp mot 25 mm. Eidsvåg skal få opp mot 30 mm nedbør fra klokken seks.