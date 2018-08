Nyheter

Nødetatene ble i morgentimene fredag varslet om at en person hadde falt på sjøen i Batnfjorden og ropte om hjelp. Melder skal ha sett personen holde seg til rekka.

110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser imidlertid at utrykningen kunne avbrytes etter kort tid, melder kunne fortelle at personen til slutt hadde klart å komme seg tilbake i båten og fikk kommet seg i land. Personer på stedet skal også ha satt seg i en båt for å bistå.