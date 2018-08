Nyheter

Sunniva Ødegård gravlegges

Det er ventet å bli fullt i Varhaug kirke når Sunniva Ødegard (13), som ble funnet drept natt til mandag 30. juli, skal begraves. Presten i begravelsen, Gaute Øgreid Rasmussen, sier til Stavanger Aftenblad at de vil slippe inn så mange som brannvesenet tillater.

Kirken har godkjente sitteplasser til 450 personer, og i tillegg vil det være mulig for 110 personer å følge begravelsen fra kirkestua like ved. Begravelsen begynner klokken 11.30 fredag.

Møte i fylkestinget i Troms

Fylkestinget i Troms holder ekstraordinært møte om fylkessammenslåingen. Fylkesrådets innstilling er at Troms ikke ønsker å delta i fellesnemnda uten Finnmark, fordi de «anser det som en umulighet for medlemmene fra Troms å gjennomføre sitt arbeid uten at Finnmark deltar i nemnda».

I juni sa Finnmark nei til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda som skal bygge fylkene sammen.

Flygerne i Ryanair streiker

Ryanair-piloter med base i Tyskland, Belgia, Irland og Sverige er ventet å gå ut i streik. Til sammen 400 flygninger er kansellert. Det er uenigheter om tariffavtalen som gjør at fagforeningene i de europeiske landene tar ut sine medlemmer i streik.

Det er foreløpig uklart om norske passasjerer vil bli berørt av kanselleringene.

Bachelet utnevnes trolig i FN

FNs generalsekretær António Guterres har nominert Chiles ekspresident Michelle Bachelet som ny høykommissær for menneskerettigheter, og landene i FNs hovedforsamling skal i dag stemme over nominasjonen. Ifølge nyhetsbyrået AP er det så godt som sikkert at Bachelet blir godkjent.

Bachelet var Chiles president fra 2006 til 2010 og igjen fra 2014 til i år.

Premier League starter

Klokken 21 norsk tid er årets Premier League endelig i gang når Leicester, mirakellaget fra 2015/16-sesongen, reiser til Old Trafford og møter Manchester United.

Begge lag vil sannsynligvis mangle flere av sine stjerner, både som følge av skader og fordi spillerne har gått glipp av den viktige oppkjøringen etter å ha spilt sommerens fotball-VM i Russland.