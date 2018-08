Nyheter

Tre til sykehus etter trafikkulykke i Nordland

Tre menn på 18, 19 og 22 år er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Lødingen kommune i Nordland. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og den 18 år gamle føreren har fått sitt førerkort beslaglagt.

De tre mennene var alle ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus.

Mann slått med balltre i Porsgrunn

En mann i 50-årene er pågrepet i Storgata i Porsgrunn etter at han, ifølge flere vitner, slo en annen mann med balltre. Fornærmede er kjørt til sykehus.

Den fornærmede mannen var bevisst, men klagde på sterke smerter i ryggen da han ble fraktet til sykehus. Alvorlighetsgraden er ukjent, opplyser politiet, som ikke kjenner foranledningen til hendelsen.

Avis: Peter Madsen overfalt i fengsel

Ubåtbygger Peter Madsen, som er dømt for drapet på journalisten Kim Wall i august i fjor, er overfalt i Storstrøm Fengsel på Falster i Danmark, ifølge avisa Ekstra Bladet.

Politiinspektør Kim Kliver bekrefter kun at en 47-årig innsatt er blitt overfalt i klammeri med en annen innsatt, hvorpå sistnevnte er siktet for vold. 47-åringen har fått behandling for en skade i ansiktet, men er tilbake i fengselet igjen.

Ny våpenhvile mellom Hamas og Israel

Talspersoner for Hamas i Gaza sier at det er oppnådd enighet med Israel om en stans i voldelighetene, etter at konflikten blusset opp denne uka. Våpenhvilen ble framforhandlet av Egypt og FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, bulgarske Nickolay Mladenov.

Hamas uttaler at våpenhvilen vil holde så lenge Israel respekterer den, mens Israel foreløpig ikke offisielt har bekreftet at de er kommet til en enighet.

DN: Dæhlie passerer halvmilliarden

Langrennslegende og merkevarebygger Bjørn Dæhlie er ifølge Dagens Næringsliv blitt halvmilliardær. I løpet av de siste fem årene har mannen med åtte OL-gull og ni VM-gull i langrennssporet økt formuen fra 255 millioner kroner i 2013 til 515 millioner kroner, ifølge ligningstall DN har fått tilgang til.