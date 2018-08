Bøndene krever tilleggsforhandling om krisepakke

Nyheter

I et brev fra de to bondeorganisasjonene vises det til unntakstilstander i norsk landbruk.

Tørke og fôrmangel har fått store konsekvenser for bønder på Øst- og Sørlandet, men også Vestlandet og Trøndelag, og bøndenes representanter omtaler situasjonen som «fortvilt».

«Tørken kan samlet gi en svikt i vederlaget til arbeid og egenkapital på totalt vel 30 prosent etter kompensasjon gjennom avlingsskadeordningen», skriver Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles uttalelse.

Tillegg

Bondeorganisasjonene mener situasjonen er såpass alvorlig at det gir bøndene rett til å kreve forhandlinger om et tillegg til den gjeldende jordbruksavtalen.

– For å få en økonomisk krisepakke, ber vi om en tilleggsbevilgning som må komme på plass i løpet av august. Dette er ikke reforhandlinger men forhandlinger om en krisepakke. Jordbruket bruker en bestemmelse vi har til å kreve tilleggsforhandlinger til eksisterende avtale i uforutsette forhold, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

– Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder, det var på tide sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Friske midler

Bartnes mener situasjonen krever ekstraordinære tiltak og friske midler. Hvis ikke, er landbruket utsatt for et stort antall konkurser og storstilt nedslakting av dyr.

– Vi har klare forventninger til at regjeringen ser det store alvoret i situasjonen etter statsministerens besøk og bidrar med en krisepakke.