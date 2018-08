IKEA: – Konklusjon om utbygging av nytt varehus i Ålesund kommer i desember

Nyheter

(Smp.no): – Vi som jobber i detaljhandel står midt i en spennende tid. Vår visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Men med økende urbanisering, fokus på bærekraft og digitalisering, er ikke hverdagen som den en gang var. Vi skal benytte anledningen til å stake ut en ny kurs for å forme fremtidens handel, basert på alt vi vet om hvordan folk lever livene sine hjemme og hva de ønsker. I lys av dette har vi satt i gang et program for å evaluere alle våre utbyggingsprosjekter i Norge, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i IKEA Norge til Sunnmørsposten.

IKEA Norge har tidligere formidlet at de har satt alle nye utbyggingsprosjekter på pause, i påvente av videreutvikling av konseptet og en vurdering av hvert enkelt prosjekt. Det er denne vurderingen som nå gjøres og som vil konkluderes innen utgangen av desember.

Prosjektene som inngår i evalueringen er Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.