Ni døde i ebolautbrudd i Kongo

Kongolesiske myndigheter bekrefter at ni personer er døde på én uke etter et ebolautbrudd øst i Kongo. Alle de ni tilfellene er registrert i Beni-regionen i provinsen Nord-Kivu, i et avsidesliggende område nær grensen til Uganda og Rwanda.

Onsdag vil myndighetene etter planen starte målrettede vaksinasjonstiltak.

Nye anklager mot eksstatsminister i Malaysia

Malaysias tidligere statsminister Najib Razak er siktet for tre tilfeller av hvitvasking i tilknytning til den omfattende korrupsjonssaken mot ham.

Razak ble pågrepet i begynnelsen av juli og anklages for å ha tappet det statlige utviklingsfondet 1MDB for svimlende 4,5 milliarder dollar og for å ha overført nærmere 700 millioner dollar av dette beløpet til sin personlige bankkonto. Han var statsminister i landet fra 2009 til tidligere i år.

Mann lam etter voldsepisode i Larvik

En 29 år gammel mann er lam etter at han ble sparket og slått av en fremmed mann i Larvik 14. juli i år. Han var del av en stor folkemengde som beveget seg bort fra festivalområdet etter Stavernfestivalen da han reagerte på at en bil om kjørende i høy hastighet midt i gata.

Da mannen dunket i bilens rute, hoppet en mann ut og gikk til angrep. Siden har 29-åringen ligget hardt skadd på Ullevål sykehus, før han nylig ble overført til rehabilitering – lam i mer eller mindre hele kroppen utenom tre fingre.

Ung skuespiller tiltalt for vold

En mannlig skuespiller i 20-årene må neste uke møte i retten og svare for vold eller trusler mot flere politifolk og arrestforvarere i Oslo.

Den mest omfattende delen av tiltalen handler om vold og trusler mot offentlige tjenestemenn. Skuespilleren skal to dager på rad i slutten av oktober i fjor ha vært utagerende på en celle på politihuset i Oslo.

Usain Bolt klar for australsk fotball

Den australske toppklubben Central Coast Mariners opplyser at Usain Bolt begynner sitt prøvespill denne måneden. Mens det tidligere har vært meldt om en testperiode på seks uker, fremstiller klubben det hele som et langsiktig prosjekt. Samtidig understreker de at Bolt ikke er garantert noen kontrakt med klubben.

Målet er «å utvikle verdens raskeste mann til en profesjonell fotballspiller», heter det i en pressemelding fra Mariners.