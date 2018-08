Trafikkuhell i Haukebøtunnelen

Nyheter

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, men ifølge meldingen politiet har mottatt skal det ikke være snakk om en alvorlig ulykke. Det er ikke meldt om noen personskade, og de involverte skal være ute av bilen.

Politiet har varslet brann- og helsetjenesten og alle tre er på veg til stedet.

Molde brannvesen melder på Twitter at de er på plass, og at det ikke er snakk om noen personskade som følge av uhellet. De er i gang med å rydde vegbanen.

Politiet opplyser at tunnelen er stengt i forbindelse med bilberging. To personer er kjørt til legevakta for undersøkelse. Patruljen oppretter sak.