Mann funnet død

Klokka 18.42 meldte politiet at en person er funnet død og at aksjonen er avslutta. Politiet opplyser at vedkommende skal hatt en langvarig sjukdom og at dødsfallet ikke blir etterforsket som en kriminalsak.

Det var i 17-tida mandag at politiet i Møre og Romsdal la ut en melding på Twitter der de opplyste at de gjennførte en en væpnet aksjon i Isfjorden. Publikum ble bedt om holde seg unna området rundt travbanen i bygda.

– Det er en uavklart situasjon og vi har derfor valgt å bevæpne oss, sa operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Politiet søkte i området rundt travbanen. Til Åndalsnes Avis bekreftet politiet at de søkte etter en mann som har skytevåpen.

Mye mannskap fra politiet som deltok i søket. – Akkurat hvor mange ønsker jeg ikke å gå ut med nå, sier Mikalsen. Åndalsnes Avis, som har reporter på stedet, meldte at forsterkninger i form av tre tjenestebiler med mannskap fra Ålesund ankom Isfjorden i 18-tida.