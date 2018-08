Kollisjon i Haukebøtunnelen

Nyheter

Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med at en bil har forsøkt å snu på vegstrekningen. Dette skal ha forårsaket en kollisjon med en annen bil, men detaljene er foreløpig ikke kjent.

Bilene ble påført materielle skader og airbag skal ha blitt utløst. De to sjåførene, to menn i 20- og 30-åra, ser imidlertid ut til å ha sluppet fra uhellet uten alvorlige skader. De to ble fraktet til legevakt for kontroll. Molde brannvesen melder på Twitter at det ikke er snakk om noen personskade som følge av uhellet.

Tunnelen var ei stund stengt i forbindelse med bilberging, men er nå åpen for normal ferdsel. Politiet har avsluttet sitt arbeid på stedet.