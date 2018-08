Sjark gikk på grunn utenfor Bjørnsund

Nyheter

FRÆNA: En 33 fot stor sjark gikk fredag kveld på grunn utenfor Bjørnsund. Ingen personer kom til skade, men redningsskøyta Erik Bye dro ut for å bistå. Det ble imidlertid klart at de måtte vente på floa for å få båten av skjæret.

Ifølge Redningsselskapet står det at det er ti meter djupt på dette stedet på sjøkartet.

Lørdag formiddag kunne mannskap fra RS Erik Bye melde følgende på sine Facebook-sider: «Det gikk veldig fint. Floa løftet den av grunn, og fartøyet kunne gå videre for egen maskin.

Dette beviser at når en går utenom de vanlige ledene så må en være ekstra vaktsom og påpasselig. Dette gjelder store deler av kysten og spesielt da utenom vanlige farleder. Stadig nye grunner blir «oppdaget» og kommer inn i kartene. Derfor viktig med oppdaterte kart i båten».

Ifølge lokalkjente er det mange umerkede skjær og grunner i området, som er angitt til å ligge mellom Vagrisholmen, Trollholmene og Skjerlingan.

Det skal kun ha vært føreren av sjarken som var om bord da uhellet skjedde.