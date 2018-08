Klimamålet kan bli oppjustert

Nyheter

I dag har EU og Norge begge et mål om å kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Men nå vurderer EU å øke innsatsen. EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete mener EU er i posisjon til å skjerpe målet til 45 prosent.

Budskapet mottas positivt i Norge.

– Dette er bra. Dette er vi for, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Oppdatering i vente

Elvestuen mener det vil være naturlig for Norge å følge etter hvis EU øker ambisjonsnivået.

Han påpeker at Norge og EU allerede forhandler om en avtale om felles gjennomføring av klimamålene for 2030.

– Når vi skal ha felles gjennomføring, vil jeg mene det er riktig å ha samme mål på det som er forpliktelsen vi har sammen med EU, sier Elvestuen til NTB.

De eksisterende klimamålene ble lagt fram før Parisavtalen ble inngått i 2015. Planen er at alle som er med i Parisavtalen, skal legge fram oppdaterte nasjonale mål innen 2020.

Elvestuen lover å komme med en sak til Stortinget om hva Norges nye mål skal være.

Får støtte

På Stortinget får Elvestuen bred støtte.

Skjerper EU sitt mål, skal Norge følge, fastslår Tore Storehaug fra KrF.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide er enig. Setter EU sitt mål til 45 prosent, er det «naturlig at Norge gjør det samme», mener han.

Norge skal ikke ha mindre ambisiøse mål enn EU, istemmer partikollega Åsmund Aukrust.

Høyres Stefan Heggelund fastslår at Norge må «gjøre det som er nødvendig» for å oppfylle målene i Parisavtalen. Han sier han er positiv til et mål om 45 prosent hvis det skjer innenfor et rammeverk der Norge og EU oppfyller målene i fellesskap.

Senterpartiet og Frp er derimot mer avventende.

Frps Terje Halleland mener det blir «mer enn utfordrende nok» bare å nå 40 prosent.

SV og MDG vil ha mer

SV og MDG mener for sin del at Norge bør gå enda hardere til verks.

– Norge bør halvere sine utslipp innen 2030, sier SVs Lars Haltbrekken.

MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad kaller Norge en klimapolitisk bremsekloss i Europa.

– Det minste vi kan gjøre, er å følge EUs mål, sier Hermstad.

– Vi mener at heller ikke det er nok, særlig for et rikt oljeland som Norge. Vi vil redusere utslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030, sier han.

Nye energimål

I Brussel er saken på vei videre til EUs medlemsland. De vil etter alt å dømme gi forslaget blandet mottakelse.

EUs klimasjef Miguel Arias Cañete har sagt at spørsmålet trolig vil bli mer avklart i løpet av høsten.

Selv mener han at EU ligger godt an til å kunne kutte med 45 prosent. Grunnen er at EU tidligere i år vedtok en betydelig oppstramming av innsatsen på energisiden. Målet for energisparing ble økt fra 27 prosent til 32,5 prosent, mens målet for fornybar energi ble økt fra 27 prosent til 32 prosent.