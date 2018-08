Nyheter

Hevder attentatforsøk

Venezuelas president Nicolás Maduro ble lørdag forsøkt drept med eksplosive droner under en direktesendt tale i hovedstaden Caracas, ifølge myndighetene.

Maduro kom uskadd fra hendelsen. Han anklager Colombias president Juan Manuel Santos og høyreorienterte venezuelanere for å stå bak det angivelige attentatforsøket.

Truet med pistol

Bevæpnet politi har pågrepet en 22 år gammel mann som truet en person med pistol og kniv på et nachspiel i Stavanger natt til søndag.

– Vi fikk melding klokken 2.38 av en person på et nachspiel i Hafrsfjord om at en annen person hadde vært innom og truet med en pistol. Han hadde så gått fra stedet, men så kommet tilbake med en kniv på seg, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Drukningsulykke

En kvinne er sendt til sykehus etter å ha blitt hentet opp av et vann i Vegårshei i Aust-Agder rundt midnatt. Tilstanden hennes er stabil.

– Melding om kvinne som var savnet ved Vegår-vannet. Kvinnen er nå funnet og det drives førstehjelp på stedet, meldte politiet på Twitter. De fikk melding om hendelsen klokka 0.03 natt til søndag.

Pågrepet i Hellas

Fem norske menn, alle 18 år gamle, er pågrepet på den greske øya Ios etter at en annen 18 år gammel nordmann ble innlagt på sykehus med to brukne bein.

Fornærmede forklarte først at han hadde brukket begge beina i en ulykke, men etter nye avhør fortalte han at en gruppe nordmenn hadde fulgt etter ham og banket ham opp, opplyser polititalsmann Petros Vassilakis til Aftenposten.

Pågrepet etter vold

To kvinner og en mann er pågrepet etter at en 35 år gammel mann ble utsatt for vold i Vennesla i Aust-Agder lørdag kveld.

– Mannen (35) er brakt til sykehus med skader etter å ha blitt utsatt for vold, skrev politiet på Twitter rundt midnatt. Tre timer senere opplyste politiet at en kvinne i 40-årene og en mann og kvinne i 30-årene er pågrepet.