Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

I 2017 måtte de små og mellomstore bedriftene bære nesten to tredeler av disse kostnadene, tilsvarende 22,5 milliarder kroner, ifølge en rapport som NyAnalyse har laget på vegne av Bedriftsforbundet.

– Over halvparten av bedriftene i vår undersøkelse sier at det er korttidsfravær med varighet på en til tre dager som gir det aller største produksjonstapet, sier leder Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Han peker på at små bedrifter er mest sårbare for korttidsfravær ved at de i mindre grad har mulighet til å omfordele arbeidsoppgaver på kort varsel. Han vil nå ha en ny debatt om kostnadene knyttet til dette.

– Vi har i lang tid pekt på karensdag som en mulig løsning, og alternativt en avkorting av lønnen de første dagene, sier Thommessen. En karensdag er en sykedag der arbeidstakeren ikke får betalt.

Første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO sier til NRK at de ikke støtter noen av forslagene.

– Det kan virke som om Bedriftsforbundet først og fremst er ute etter å kutte egne kostnader. Det synes jeg de bør være ærlige å si, men det kan ikke skje ved at arbeidstakerne får svekket sine rettigheter.

Hun mener sykelønnsordningen er en av de viktigste grunnene til at Norge har lav arbeidsledighet i forhold til andre land.