Trafikkulykke ved Sogge bru

Politiet melder lørdag ettermiddag om trafikkulykke på E136 ved Sogge bru i Rauma.

Påkjøring bakfra, med to kjøretøy involvert, opplyste politiet.

Ved vegtrafikksentralen for Midt-Norge får Rbnett opplyst at de involverte bilene skal være dradd av vegen, og at vegtrafikksentralen ikke har opplysninger om at det er snakk om store trafikkproblem.

Politiet følger opp med opplysning om at tre personer var involvert i ulykka, alle tre er sendt til legevakt for sjekk. Ingen skal ha alvorlige skader.

- Bilberging vil være på stedet ca klokka 16. Noe trafikale problemer, opplyser politiet.