Ferjelemmen sank ned i sjøen

Nyheter

Ferjelemmen på kaia i Molde sentrum sank ned i sjøen natt til lørdag og hindret ferja fra å legge til kai. Sambandet ble innstilt like før klokken tre natt til lørdag. Molde brannvesen bisto for å få hevet lemmen.

- Vi fikk melding om at lemmen hadde sklidd ut av posisjon og lå nede i vannet. Feilen ble lokalisert til et teknisk rom like ved. Etter hvert kom mannskap fra Mesta til og fikk hevet lemmen, sier sjef for beredskap i Molde brannvesen Trygve Lennavik.

Litt over en time etter at feilen ble oppdaget var lemmen tilbake i drift og trafikken gikk som normalt på sambandet. Det var én avgang fra Molde og én avgang fra Vestnes i mellomtiden.