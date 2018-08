Nyheter

Rapport om Nord-Korea

En konfidensiell FN-rapport konkluderer med at Nord-Korea ikke har avsluttet sitt atom- og missilprogram, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Uavhengige eksperter skal ha jobbet med rapporten i seks måneder før den ble overlevert FNs komité for sanksjoner mot Nord-Korea fredag kveld.

Bil på taket

En bil med to personer havnet på taket i Nitelva i Lillestrøm etter å ha unndratt seg politikontroll natt til lørdag.

Politiet fulgte etter bilen helt til den kjørte inn i Rælingstunnelen i retning Lillestrøm.

– Da bilen kom ut av tunnelen, angivelig i høy hastighet, kjørte den over en rundkjøring, fløy over et autovern og havnet på taket i elva, sa operasjonsleder Ronny Samuelson i Øst politidistrikt til NTB.

Analytiker: Lys framtid for Equinor

Kostnadskutt og økt oljepris kan bety et nytt oljeeventyr for Equinor. I løpet av de neste 2 årene kan de tjene mer enn de har gjort de siste 17 til sammen.

– Equinor har brukt flere år på å innstille seg på en oljepris på 50 dollar per fat. Når prisene nå stiger til 70 dollar per fat, ligger de svært bra an de neste årene, sier analytiker Tom Erik Kristiansen i analyseselskapet Pareto til Klassekampen.

ELN bak kidnapping

Geriljagruppen ELN har kidnappet seks personer, deriblant tre politifolk og en soldat, to dager etter at fredssamtalene med regjeringen brøt sammen.

De seks personene satt i en båt da de ble overrumplet av bevæpnede ELN-soldater i militæruniformer, opplyser hæren i landet, som også hevder den kidnappede soldaten trenger umiddelbar medisinsk hjelp.

Weinstein hevder sin uskyld

Filmprodusenten Harvey Weinsteins advokat har gitt retten dokumenter med omkring 40 eposter som skal bevise at Weinstein ikke har gjort seg skyldig i voldtekt.

Dokumentene skal vise korrespondanse mellom Weinstein og en av kvinnene som har anklaget ham for voldtekt.