Finaleseier for Træff-jentene

Nyheter

Fredag formiddag ble det 1-0-seier over Osterøy IL i B-finalen for Træffs J14-lag. Det var spenning i finalen helt til siste slutt, men Træff holdt unna og kunne til slutt juble for seier.

Træff åpnet med tre strake tap i gruppespillet, men i B-sluttspillet har det gått strålende. Der har det blitt seire over Ranheim 2 (3-1), Rana (5-1), Surnadal (2-0), Ranheim (3-0) og Røa IL Kinaputter 2 (1-0) før Osterøy måtte gi tapt i finalen.

Træff/Langfjorden møter for øvrig Molde i semifinalen i J178-sluttspillet seinere fredag.