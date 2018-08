Nyheter

May møter Macron

Brexit er temaet når Storbritannias statsminister Theresa May møter Frankrikes president Emmanuel Macron ved den franske Rivieraen. De to møtes på presidentens sommersted, Fort de Brégançon, der Macron og kona Brigitte tilbringer ferien. May og Macron skal både ha et arbeidsmøte og spise en privat middag sammen.

Demonstrasjon på Gazastripen

Innbyggerne på Gazastripen begynte i slutten av mars å holde ukentlige demonstrasjoner mot Israels beleiring og blokade, og klokken 13 protesterer de nok en gang.

Israelske soldater stasjonert langs grensa har siden skutt og drept over 140 mennesker. Tre av disse ble drept under en demonstrasjon fredag, deriblant 14 år gamle Yassin Abu Armana.

Tor Erling Staff bisettes

Advokat og samfunnsdebattant Tor Erling Staff bisettes fra Frogner kirke fredag 3. august klokken 13.

Staff, som døde 22. juli 85 år gammel, var forsvarer for en rekke klienter, inkludert personer som har vært tiltalt for drap, narkotikalovbrudd og seksuallovbrudd som voldtekt og overgrep.

Støre og Jensen besøker sommerleirer

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre besøker AUF-leiren på Utøya og taler i Bakken fredag klokken 10. Senere på dagen besøker Frp-leder Siv Jensen FpUs sommerleir på Skottevik Feriesenter i Lillesand klokken 16.15.

Peer Gynt-premiere på Gålå

Kulturminister Trine Skei Grande (V) er på Gålå for å overvære premieren på årets Peer Gynt-forestilling. Det er Sigrid Strøm Reibo som har regi, og i rollen som Peer Gynt er Jakob Oftebro og Nils Ole Oftebro.

Versjonen med far og sønn Oftebro hadde premiere i fjor og satte ny publikumsrekord. Forestillingen fikk terningkast fem fra alle anmeldere.