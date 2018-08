Nyheter

Mnangagwa vant presidentvalget i Zimbabwe

Sittende president Emmerson Mnangagwa (75) fra regjeringspartiet ZANU-PF vant presidentvalget i Zimbabwe med 50,8 prosent av stemmene, mens utfordrer Nelson Chamisa (40), som leder landets største opposisjonsparti MDC, endte på 44,3 prosent.

Opposisjonspartiet uttalte kort tid etter kunngjøringen at de ikke anerkjenner valgresultatet.

Ny valgrunde i Mali

Det er duket for ny valgrunde i Mali etter at verken president Ibrahim Boubacar Keita eller hans utfordrer Soumaïla Cissé fikk mer enn 50 prosent av stemmene. Det kunngjorde talsmann for regjeringen Mohamed Ag Erlaf sent torsdag.

Den nye valgrunden er lagt til 12. august.

MC-fører til sykehus etter politijakt

En motorsyklist kjørte av veien etter å ha stukket av fra politiet på Fevik i Grimstad. Han ble sendt til sykehus med uavklarte skader, ifølge Sørlandet sykehus.

Politijakten fant sted langs gamle E18 mot Rykene, skrev politiet i Agder på Twitter.

To til sykehus etter kollisjon med elg

En mann i 40 årene og en gutt i tenårene ble sendt til sykehus etter at de kolliderte med en elg ved Reinsmoen i Hedmark. Ifølge politiet ble frontruta slått inn og deler av taket på bilen skrelt av.

Føreren ble kjørt til sykehus i Kongsvinger for sjekk, mens gutten ble hentet med luftambulanse. Han har uavklarte, men ikke livstruende skader.

Universitet i Mexico får 12 år gammel student

12 år gamle Carlos Santamaria Diaz fikk plass på universitetet Nacional Autónoma de México (UNAM) og blir deres yngste student noensinne.

Universitetet, som ble grunnlagt i 1910, er det største i Mexico og har om lag 300.000 studenter. Santamaria Diaz har allerede bestått opptaksprøvene og skal nå ta en bachelorgrad i biofysikk og medisinsk fysikk.