Boligprisene steg mer enn ventet i juli

Nyheter

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lyktes med timingen og fått solgt til gode priser, sier Terje Buraas, leder for DNB eiendom.

Han spår likevel, i likhet med Nordea, Eiendom Norge og DNB-kollega Jeanette Strøm Fjære, en moderat vekst i resten av 2018.

– Boligprisveksten var noe sterkere enn vi hadde ventet og salgstallene var høye, noe som tyder på at etterspørselen fortsatt er solid. I Oslo, der prisene har gått opp med 10 prosent så langt i år, var veksten mye høyere enn normalt. Vi forventer dog at renteøkning, økt boligtilbud og svak befolkningsvest vil fører til at prisveksten demper seg de neste månedene, sier hun.

– Moderat

Boligprisene gikk i løpet av juli ned i alle de store byene i landet, med unntak av Oslo-regionen, og Bergen.

– Det er som normalt, sier administrerende direktør Christan Vammervold Dreyer, som ikke vil bruke «krigstyper» for å beskrive prisveksten i Oslo.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier han.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i denne måneden, sa han videre.

Etter Oslo (+1,9 prosent) hadde Bergen høyest prisstigning med 0,8 prosent, mens prisene falt mest i Trondheim (-1,7 prosent) og Stavanger-regionen (-1,5 prosent).

Solgt flere boliger

Aktiviteten har vært høy, og til sammen ble det ble solgt 4.329 boliger over hele landet. Det er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Samtidig ble det lagt ut 8,6 prosent færre boliger for salg i løpet av måneden, når man sammenligner med fjoråret.

– Men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Totalt ble det lagt ut 3.114 boliger for salg i løpet av måneden.

– Ha is i magen

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea råder boligkjøpere til, i likhet med boligprisveksten, å være moderate.

– Med varsel om renteøkning og dyrere lån er det spesielt viktig å holde hodet kaldt og ikke by over evne. Foruten å beregne hva økonomien din tåler av gjeldsbelastning gjør du lurt i å tenke gjennom hva slags livsstil du ønsker deg, og hva det koster å opprettholde denne. Bak dette inn i regnestykket. Kalkuler også inn en solid renteøkning, så er du godt rustet for fremtiden, sier hun.