Nyheter

Thorvald Stoltenberg bisettes

Catharina Stoltenberg og Åse Kleveland står for de musikalske innslagene når Norge tar farvel med Thorvald Stoltenberg i Oslo domkirke klokken 13, mens Jens Stoltenberg og hans søster Camilla taler på vegne av familien.

Det er ventet at svært mange vil delta, og både Kong Harald og dronning Sonja har begge meldt sin ankomst. Det har også statsminister Erna Solberg (H). Det er prest Sturla Stålsett som forretter.

Hetebølge i Sør-Europa

Spania er i høy beredskap som følge av en varslet hetebølge med temperaturer på godt over 40 grader. Myndigheter advarer folk mot å oppholde seg ute i de varmeste timene på dagen og alle blir bedt om å drikke mye og holde hus og biler så kjølige som mulig.

Også i Portugal og Frankrike er det ventet svært varmt vær. I et lite område i Portugal kan temperaturen komme til å stige til over 50 grader i helgen.

FPU arrangerer sommerleir

For sjuende år på rad arrangerer Fremskrittspartiets Ungdom sommerleir på Skottevik Feriesenter i Lillesand kommune. Leiren åpnes av FpU-formann Bjørn Kristian Svendsrud klokken 15.

Frp-leder Siv Jensen besøker leiren fredag 3. august.

Justin Timberlake i Norge

Etter fire år er Justin Timberlake tilbake i Norge og holder konsert i Telenor Arena. «The Man of the Woods Tour» solgte over 450.000 billetter i USA og startet Europa-besøket i Paris i slutten av juni.

Også sist gang Timberlake sto på scenen i Norge solgte han ut arenaen og ble hyllet med terningkast fem av norske medier.

Tre norske lag spiller kvalifiseringskamper

Rosenborgs mesterligadrøm brast da de spilte 0–0 hjemme mot Celtic i går kveld, men allerede i dag er det nye muligheter for norske fotballoppturer i kvalifiseringen til Europaligaen.

Klokken 17 skal Molde forsvare sin 3-0-ledelse borte mot albanske Laci, mens Sarpsborg må revansjere sitt 2-1-tap når de tar imot sveitsiske St. Gallen klokken 20.45. På Åråsen får Lillestrøm en nærmest umulig oppgave med å komme tilbake fra 4–0 mot østerrikske LASK Linz.