Nyheter

Tusenvis så Mission Impossible på Preikestolen

2.000 mennesker samlet seg foran lerretet på Preikestolen for å få med seg førpremieren av «Mission: Impossible – Fallout». Utekinoen startet klokken 23.00 onsdag kveld og var ferdig 2 timer og 35 minutter senere.

Deretter var det klart for massevandringen ned fra fjellet rundt klokken 2. Sørvest politidistrikt fikk ingen meldinger om problemer i forbindelse med nedstigningen.

Avlingsskadene kan koste 1,1 milliarder

Tørken har gjort at avlingene til svært mange bønder har blitt dårlige i sommer, og ifølge Nationen viser nye beregninger at avlingsskadene kan koste over en milliard kroner.

Tallene fra Møre og Romsdal var ikke klare onsdag, mens Hordaland og Finnmark ikke har beregnet erstatningssum. Dermed blir trolig erstatningssummen enda høyere.

Pence tok imot levninger fra Koreakrigen

USAs visepresident Mike Pence tok offisielt imot levningene av det som antas å være amerikanske soldater drept under Koreakrigen. Utleveringen av levningene er del av avtalen som ble inngått mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

Tesla med rekordstort underskudd

Elbilprodusenten Tesla fikk et rekordstort underskudd på nær 5,9 milliarder kroner i andre kvartal. Underskuddet på 718 millioner dollar er mer enn dobbelt så stort som i samme periode i fjor.

Samtidig som underskuddet økte fra første kvartal, økte også selskapets omsetning med over 40 prosent, dermed steg Tesla-aksjen i etterhandelen, og klokken 1.40 var aksjen opp 9,1 prosent.

FA vil forlenge kontrakten med Southgate

Det engelske fotballforbundet (FA) ønsker å forlenge kontrakten med sin populære manager Gareth Southgate.

– Gareth har vært strålende. Vi håper han kan bli hos oss også etter 2020. Jeg tror begge parter ønsker det, men han er på ferie nå, så vi får snakke om det når han kommer tilbake, sier FA-sjef Martin Glenn.