Tradisjon tro spilles den første konserten på Raumarock fra Nesaksla i Åndalsnes sentrum. I år er det Tea Mergaard som er først ut med konsertstart klokka 15.00. Klokka 15.20 entrer Bare Egil Band scena.

Åndalsnes satte ny fylkesrekord da temperaturen viste 34,7 grader forrige lørdag, men torsdag ettermiddag er det lite som minner om varmerekord. Tåka har seget seg godt oppover fjellet. Noen hundre har tatt turen opp for å få med seg festivalstarten, men Rbnetts reporter på stedet forteller at flere har begynt å gå ned igjen, i tro om at det ikke blir konsert som følge av tåka.

Det stemmer imidlertid ikke, ifølge Mette Furu i Raumarock.

– Det ligger an til å bli konsert på Nesaksla, forteller hun til Rbnett torsdag ettermiddag.