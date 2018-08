Været: Mer regn i vente

Nyheter

– Det blir litt mer vestavær framover. Og da er det oftest Vestlandet og Nord-Norge som får dette. Østafjells er mer skjermet, forteller statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

For Vestlandet og Trøndelag betyr det nedbør, noe som også gjelder nord på Østlandet.

– Men det blir også perioder uten regn, beroliger meteorologen.

Fredag ettermiddag kan sørlige deler av Trøndelag, indre strøk av Nordvestlandet og nordlige deler av Østlandet og få kraftige regnbyger med torden.

Temperaturmessig vil Midt-Norge og Vestlandet ligge mellom 15 og 20 grader på det høyeste.

Mer vanlig sommer

Noe varmere vær kan folk i øst og sør vente seg, med rundt 25 grader. I nord skal gradestokken ned under 15 grader. Altså er vi på et nivå med mer normale sommertemperaturer i det meste av landet.

Så sent som onsdag ble det registrert nye augustrekorder for både Troms og Finnmark. Sørkjosen i Troms hadde 30,1 grader , mens Banak i Finnmark hadde 31,2 grader.

Det er ventet en hetebølge sør i Europa, særlig i Spania, Portugal og sør i Frankrike. Områdene kan få opp i 40 grader.

– Den brer seg nordøstover, og øst for oss får de det varmere. Men vi blir ikke berørt, sier meteorologen.

Etter helgen ventes temperaturene å holde seg på samme nivå i det meste av landet.

Lokal skogbrannfare

Skogbrannfaren har blitt noe redusert på Vestlandet på grunn av nedbør de siste dagene.

– Her er det ikke ute noen farevarsel, men det kan lokalt være stor skogbrannfare, sier Ragnhild Nordhagen.

I øst og sør er vil det fortsatt være meget stor skogbrannfare.

– Vi har ikke fått like mye nedbør over tid her som kan dempe skogbrannfaren, sier meteorologen.

Det kommer en kaldfront inn mot Nord-Norge, og inn mot helgen kan alle de tre nordligste fylkene vente seg perioder med regn. Når det gjelder Østlandet og sør i landet, blir det stort sett tørt i helgen. Unntaket er altså de nordlige områdene.