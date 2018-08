Tidenes varmeste juli

Nyheter

Juli i år er på delt førsteplass med samme måned i 2014 på lista over tidenes varmeste i Norge siden registreringene startet i 1900.

Gjennomsnittlig døgntemperatur for hele landet var 14,5 grader i juli, opplyser Meteorologisk institutt. Det er det samme nivået som toppnoteringen fra 2014.

Til sammen ble det satt fem nye varmerekorder i norske fylker så seint som fredag. I tillegg til Sogn og Fjordane ble det satt ny rekord i Rogaland, Østfold, Vestfold og Hordaland.

Åndalsnes på topp

Her hjemme satte Åndalsnes fylkesrekord med 34,7 grader, og dette er også det varmeste som er målt i Norge i år. Rekorden ble satt 28. juli. Totalt hadde Åndalsnes 17 julidager over 20 grader - og mange like under.

På den offisielle målestasjonen for Molde ved pumpestasjonen på Hindalsrøra var det 16 dager med over 20 grader. Ytterligere 10 dager hadde mellom 17 og 20 grader på et meste. Aller varmest var det 27. og 28. juli da det var henholdsvis 30,6 og 32,1 ved Moldemarkas port 258 meter over havet.

På den andre offisielle målestasjonen på Molde lufthavn, var det 19 dager over 20 grader. Her var 31 grader den høgeste målingen i juli.

Slo ikke norgesrekorden

Den varmeste temperaturen i Norge fredag var 34,6 grader, målt ved Blindern i Oslo i 17.30-tiden. Norgesrekorden på 35,6 grader ble satt i Nesbyen i Buskerud i 1970.