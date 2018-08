Klimaforsker om juli-rekord: – Skremmende

Nyheter

Gjennomsnittlig døgntemperatur for hele landet var 14,5 grader i juli, opplyser Meteorologisk institutt. Det er det samme nivået som toppnoteringen fra 2014.

Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i juli lå 4,3 grader over normalen og klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt synes dette er bekymringsfullt.

– Det er litt skremmende. Nå ser vi eksempler på konsekvenser av den globale oppvarmingen, også i Norge, sier hun til NTB.

Gangstø mener denne sommerens tørke er et eksempel på noe vi vil se stadig oftere.

– Vi vil oftere se slike sommere med høyere temperaturer i hele Norge, og også flere sommere med tørke, spesielt i Sør-Norge, sier hun.

Tidenes nest tørreste sommer

Årets juli måned ble også den nest tørreste siden 1900 for hele Norge med nedbørsmengder på 55 prosent av normalen.

Juli i 1901, året etter Meteorologisk institutt startet landsdekkende målinger, holder fremdeles rekorden som tidenes tørreste juli måned, med 50 prosent av normalen.

I år målte totalt over 40 værstasjoner ny rekord for gjennomsnittlig julitemperatur. Varmest var det på målestasjonene på Blindern i Oslo, og Berskog i Drammen, som begge målte en gjennomsnittstemperatur på 22,2 grader.

Mer ekstremvær

Klimaforsker Gangstø sier det stadig vil være mer ekstremvær i årene fremover.

– Været vil være mer ekstremt, og nedbøren som kommer vil være mer intens. Når lufta blir så varm, holder den på mer fuktighet og da vil det komme mye mer nedbør om gangen, sier klimaforskeren.

Ifølge Gangstø vil vi merke unormale temperaturer også i de andre værsesongene fremover.

– Vintrene vil også bli mildere, selv om vi naturligvis også vil ha normale værsesonger også, sier hun.

Fem fylkesrekorder

Til sammen ble det satt fem nye varmerekorder i norske fylker så sent som fredag. I tillegg til Sogn og Fjordane ble det satt ny rekord i Rogaland, Østfold, Vestfold og Hordaland.

Den aller høyeste temperaturen i hele juli ble registrert i Åndalsnes på hele 34,7 grader. Fredag forrige uke ble det målt 34,6 grader ved Blindern.

Norgesrekorden på 35,6 grader ble satt i Nesbyen i Buskerud i 1970.

Bilde: td0ba79eSist fredag ble det satt nye varmerekorder flere steder i landet. Varmest var det i Oslo, med 34,6 grader på Blindern, selv om dette ikke var ny rekord. Onsdag ble det klart at årets julimåned deler førsteplassen som den varmeste siden landsdekkende målinger startet i 1900. Foto: Erik Johansen / NTB scanpixBilde: td0e6e02Månedstemperaturen i juni for landet lå 4,3 grader over normalen. Sammen med juli 2014 er dette den varmeste juli registrert siden 1900. Årets juli ble også det nest tørreste siden 1900 med 55 % av normalen.