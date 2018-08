Husk ferdselsreglene på vei til badestranda

Nyheter

Regler for allemannsretten kan ikke tolkes som fri ferdsel overalt i naturen. Utmark som skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær kan benyttes ganske fritt. På innmark er det flere restriksjoner, og adagangen er sterkt begrenset. Med lite avling flere steder er det nå viktig å la innmarka få stå så uberørt som mulig, opplyser fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet i ei pressemelding.

Alle kan ferdes til fots på privat vei og tydeig anlagt sti som ligger i innmark på vei til stranda, men det er ikke adgang til innmarka mellom 30. april og 14. oktober. Begrensingene og restriksjonene for innmark gjelder for all dyrket jord som eng og åker, men også kulturbeite og skogplantefelt fram til plantene er 6 og 8 meter høge.

Innmark omfatter også flere andre typer areal, noe som innebærer at du heller ikke uten videre kan gå over hustomter, hyttetomter, hager, parker eller inngjerdede arealer.

Fylkesmannen og politiet minner også om at biler ikke må parkeres slik at driftsveger blir blokkert, av hensyn til både grunneier og nødetater. De oppfodrer også folk om å rydde etter seg og ta med søppel hjem.