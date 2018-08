Nyheter

Trump deltok på valgkampmøte i Florida

På et valgkampmøte i Tampa tirsdag sa USAs president Donald Trump at han tror samtaler med Iran er rett rundt hjørnet, på tross av at iranerne har gjort det klart at de kun vil forhandle om USA igjen slutter seg til atomavtalen.

– Jeg har på følelsen at de vil snakke med oss veldig snart. Men kanskje ikke, og det er også ok, sa Trump.

Flystyrt i Mexico

Ingen døde da et passasjerfly med 97 passasjerer og 4 besetningsmedlemmer om bord styrtet like etter avgang i delstaten Durango nord i Mexico. Det opplyser delstatens guvernør José Aispuro på Twitter.

En talsperson for myndighetene opplyser at 37 personer ble lettere skadd i ulykken som skjedde omkring klokken 16 lokal tid.

Mann knivstukket i bakhodet

En 25 år gammel mann ble sendt til Haukeland sykehus etter å ha blitt knivstukket i bakhodet og armen i Bergen sentrum natt til onsdag. Politiet fikk melding om hendelsen i Neumanns gate klokken 3.35.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt opplyser til NTB at den mistenkte gjerningspersonen stakk fra stedet og at de søker i området med flere patruljer.

Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehager. Ordningen gir familier med lave inntekter rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

Ordningen gjelder barn mellom 3 og 5 år, og inntektsgrensen blir i år hevet slik at alle med familieinntekter under 533.500 kroner får rett til gratis kjernetid.

Ødegaard brente mulighet mot Manchester United

Martin Ødegaard fikk 30 minutter på banen og misbrukte en gigantisk mulighet da Real Madrid tapte 2–1 for Manchester United i en treningskamp i Miami tirsdag kveld lokal tid.

Det norske stjerneskuddet erstattet Gareth Bale til pause da begge lagene gjorde en haug av bytter. Allerede da var stillingen 2–1 til Manchester United og Ødegaard hadde muligheten til å utligne for de hvitkledde, men lyktes ikke.