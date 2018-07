Jordmødre advarer nybakte foreldre mot mobilbruk

Nyheter

– De aller fleste skjønner at de skal legge vekk mobilen og «være i øyeblikket,» slik vi råder dem til. Men det vil alltid være noen som lar mobilen bokstavelig talt komme mellom seg og den nyfødte babyen, sier Kristin Holanger til Aftenposten. Hun er enhetsleder ved barselavdelingen på Rikshospitalet (OUS).

Holanger forklarer at når barnet er nyfødt søker det blikkontakt med foreldrene fra første stund. Om barnet stadig møter et bortvendt ansikt som da for eksempel stirrer ned i mobilskjermen, gir barnet til slutt opp og får et apatisk uttrykk.

– Vi anbefaler at de skal nyte de første timene med babyen sin uten forstyrrende elementer.

Også Kristi Hjelle, som inntil i vår var leder på føde- og barselavdelingene ved OUS, legger vekt på dette.

– Den viktige tilknytningen mellom mor og barn må ikke bli ødelagt av mobilbruk. Vi prøver å forklare dette, men det er ikke alle som forstår betydningen av blikkontakt fullt ut.

Holanger legger til at nybakte foreldre også må være bevisst på mobilbruken etter oppholdet på barselavdelingen, i hele sped- og småbarnsperioden.