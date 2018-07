Ekornes blir kinesisk

Nyheter

(Sunnmørsposten) Det opplyser selskapet i en ny børsmelding. Sammen med et Qumei-selskap i Luxenbourg har nå den kinesiske møbeprodusenten full kontroll med eierskapet i Ekornes.

Kinesiske Qumei Home Furnishings Group hadde i utgangspunkt et krav for å gå inn i Ekornes om at de fikk kjøpe 55 prosent av aksjene i selskapet. Fristen for å nå det målet var i går. Da hadde de kjøpt 60 prosent av aksjene.

Det siste døgnet har denne eierandelen økt til 98,3 prosent.

Den kinesiske investoren har lovet at hovedkontoret for Ekornes fortsatt skal ligge i Sykkylven.

