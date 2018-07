Nyheter

Nord- og Sør-Korea i nye samtaler

Nord- og Sør-Korea møtes til militære samtaler i grensebyen Panmunjom. Gjennom møtet, som holdes på general-nivå, håper de to partene å finne ut hvordan de skal implementere avtalen som ble inngått mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i april.

Partene er enige om formelt å avslutte Koreakrigen og om en fullstendig atomnedrustning. Det faktiske innholdet i avtalen har likevel blitt sterkt kritisert for å være for vagt.

Manafort i retten

President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort må møte i retten og svare for ulovlige pengebidrag og skattesnusk. Saken skulle ha startet onsdag 25. juli, men ble utsatt til 31. juli for å gi forsvarerne mer tid.

Manafort nekter straffskyld og er den eneste av de 32 som Mueller hittil har tatt ut tiltale mot, som ikke har inngått avtale med påtalemyndigheten.

Kraftig nedbør ventet på Vestlandet

Deler av Vestlandet kan få svært mye regn i ettermiddag og tidlig i kveld. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel som gjelder Vestlandet sør for Stad.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt har oransje nivå, nivå to av tre. Det innebærer at konsekvensene kan bli omfattende og at folk bør være forberedt.

Uttaket til EM i friidrett blir kunngjort

6. august er det duket for EM i friidrett i Berlin, og i dag presenteres det norske uttaket. Sportssjef Håvard Tjørhom har tidligere uttalt at han ikke har noe mål om en kjempestor tropp, men at ingen skal hindres i å delta.

I friidretts-EM i Amsterdam i 2016 stilte Norge med en rekordstor tropp på 51 utøvere.