Nyheter

Norske turister på vei hjem fra Rhodos

Flere av de norske charterturistene som har vært strandet på Rhodos siden søndag, er på vei hjem. Ifølge NRK har reisende på vei til Bergen og Stavanger gått om bord i et fly som tar dem til Stockholm. Ving jobber med å få skaffe transport videre derifra.

Et fly til Oslo var ventet å forlate Rhodos i løpet av natt til tirsdag, men det er uvisst om dette har tatt av.

Fire pågrepet etter masseslagsmål i Oslo

Fire menn er pågrepet etter et slagsmål mellom flere personer på Grønland i Oslo natt til tirsdag. En mann fikk kutt over nesa og skulderen ut av ledd.

Fornærmede, en mann i 30-årene, er kjørt til legevakt for behandling. I hvert fall tre av de pågrepne er menn i samme alder.

Eritrea og Somalia gjenopptar diplomatisk kontakt

De to landene gjenopptar den diplomatiske kontakten etter 15 år uten samarbeid. Samtidig ber de om at FNs sanksjoner mot Eritrea oppheves. Nyheten kom etter et tre dager langt besøk i Eritrea for Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed.

Da han bekreftet nyheten hjemme i Somalia, ba Mohamed om at FNs økonomiske sanksjoner mot Eritrea oppheves.

Over 500 turgåere evakuert i Indonesisk

Mer enn 500 turgåere og guidene deres ble trygt evakuert ned fra den aktive vulkanen Rinjani i Indonesia etter å ha sittet isolert i over et døgn.

Turgåerne ble fanget da et sterkt jordskjelv sendte stein- og jordmasser over de opptrådte turstiene. Mandag fant redningsmannskaper andre ruter som ikke var berørt av jordskjelvet.

LeBron James hintet om Cleveland-retur

Los Angeles Lakers-klare LeBron James forlot nylig Cleveland Cavaliers for andre gang. Til nyhetsbyrået AP sier verdens beste basketspiller at han en dag kan komme til å spille i hjemstaten igjen. På spørsmål om han ønsker å avslutte karrieren sin der, svarer James at han «ikke har endt noe kapittel».

Da deres store stjerne forlot klubben, uttalte Cavaliers-eier Dan Gilbert at han vil holde av nummer 23 til det blir passende å ta den i bruk igjen.