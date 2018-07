17-åring siktet for drap på 13-åring

Nyheter

Politiet holdt en pressekonferanse om saken tirsdag morgen etter å ha varslet at det hadde skjedd en utvikling i saken.

– En ung mann på 17 år er siktet for drapet, fortalte politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt.

17-åringen er siktet på bakgrunn av tips og avhør i saken. Han har sittet i avhør mandag kveld og natt til tirsdag. Den siktede nekter for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært ved åstedet.

Politiet vil begjære 17-åringen varetektsfengslet tirsdag. Han kom til politiet selv, ifølge Traa, som tilføyer at han tidligere er kjent for politiet, men ikke for voldssaker.

– De er fra Varhaug og i samme aldersgruppe, men vi har ikke opplysninger om de er omgangsvenner. Han er kjent for politiet, men ikke for voldssaker, sier Traa.

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til mandag. Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenta siden 23-tiden på kvelden etter at jenta ikke kom hjem som ventet etter å ha besøkt en venn. Politiet deltok også i letingen etter at en patrulje tilfeldigvis møtte dem som lette mens de var på et annet oppdrag i området.