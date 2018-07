Politiet frigir navnet på 13-åringen fra Varhaug

Nyheter

Funn på stedet gjør at politiet betrakter dødsfallet som mistenkelig,

– Vi er på et tidlig tidspunkt i etterforskningen. Vår hovedhypotese er at hun er drept, men vi holder også andre muligheter åpne, sier Herdis Traa, mediekontakt for påtale ved Sørvest politidistrikt, i en pressemelding mandag ettermiddag.

13-åringen vil bli obdusert tirsdag. Politiet har foretatt en rekke avhør og rundspørring i området. Det er foreløpig ingen som er mistenkt i saken.

Politiet vil gjerne ha tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe av interesse fra søndag kveld til mandag morgen, for eksempel tips om personer, lyder, biler og så videre.