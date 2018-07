Nyheter

Valg i Zimbabwe

Når Zimbabwe skal velge ny president og nasjonalforsamling, er EU på plass med observatører for første gang på 16 år. De får en vanskelig oppgave. Mandagens valg er det første i Zimbabwe siden militæret grep inn og tvangspensjonerte president Robert Mugabe i november i fjor.

Nye fredssamtaler for Syria

Det er varslet en ny runde med fredssamtaler for Syria. Russland, Iran, Tyrkia samt representanter for det syriske regimet og opprørere deltar i samtalene.

Partene møttes sist i Astana i Kasakhstan og russiske myndigheter opplyser at møtet i dag vil ha samme format. Astana-prosessen ble innledet at Russland, Tyrkia og Iran for over ett år siden, parallelt med de resultatløse FN-ledede fredsforhandlingene i Genève.

Italias statsminister til Washington

Italias nye statsminister Giuseppe Conte besøker president Donald Trump i Det hvite hus. I juni uttrykte Trump begeistring for 54 år gamle Conte som omtales som en politisk nykommer, og deres felles oppfatning om innvandringspolitikk og hvilken rolle Russland bør ha i det internasjonale samfunnet.

Storbritannias utenriksminister til Kina

Storbritannias nye utenriksminister Jeremy Hunt reiser til Beijing for å styrke landenes partnerskap i forbindelse med britenes EU-skilsmisse. Hunt skal møte Kinas utenriksminister Wang Li.

I tillegg til brexit skal de to diskutere klimaendringer, sikkerhet og Nord-Korea, heter det i en pressemelding.