Nyheter

Kvinne fant fremmed mann i leiligheten

En kvinne ble sendt til legevakt med stikkskader i armen etter at hun kom hjem og fant en fremmed mann i leiligheten sin på Tøyen i Oslo.

– Hun har vært på ferie, kommet hjem og låst seg inn, og der er det en som har tatt tilhold i leiligheten hennes, rotet og tilbrakt tid der, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB like over midnatt.

Flytrøbbel for norske turister på Rhodos

En rekke nordmenn på vei til og fra flyplassen i Rhodos er berørt av forsinkelser og omdirigeringer, ifølge VG. Avisen melder om manuell innsjekk og timelange køer, mens flere reisende på vei til flyplassen er blitt omdirigert til Dalaman i Tyrkia.

Det skal dreie seg om tekniske problemer med systemer levert av en tredjepart.

Samfunnstopper pågrepet i Peru

Peruansk politi pågrep elleve personer, flere av dem samfunnstopper, i forbindelse med en korrupsjonssak som har utløst flere demonstrasjoner i landet. Mer enn 400 politifolk deltok i pågripelsene tidlig søndag morgen og både advokater og toppbyråkrater er blant de pågrepne.

Israel løslot kunstnere bak Tamimi-portrett

To italienere og en palestiner, som er mistenkte for å stå bak et gigantisk portrett av den 17 år gamle palestinske aktivisten Ahed Tamimi, er løslatt i Israel. Det opplyser myndighetene i landet.

Italias utenriksministeren Enzo Moavero Milanesi sier han er lettet over at de to italienerne er blitt løslatt.

Skuffende NYCFC-tap

En sen redusering etter målgivende pasning fra Jo Inge Berget var ikke nok for New York City FC, som gikk på et overraskende tap mot Seattle Sounders FC.

Nordmannen fikk søndag tillit fra start etter å ha kommet inn de siste 3 minuttene mot Orlando City fredag. Bergets lag er fremdeles nummer 2 i MLS Eastern Conference etter tapet, men naborival New York Red Bulls jager like bak med en kamp mindre spilt.