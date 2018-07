Besøkskapasiteten i Geirangerfjorden sprengt

Nyheter

– Toppen er nådd i juli. Vi kan ikke ta imot stort flere turister enn vi gjør nå. Nå må vi jobbe for å utvide sesongen, slik at ikke «alle» kommer samtidig til Geiranger, sier turistsjef Ove Skylstad til Dagens Næringsliv.

I løpet av 2018 er det ventet at186 cruiseskip med hele 360.000 cruiseturister ankommer Geiranger. Det er ny rekord.

Bare i juli måned kom nærmere 100.000 av disse. I tillegg inntar et stort antall camping-, buss- og bilturister den lille bygda som huser rundt 220 fastboende.

– Denne sesongen er det satt et tak på tre store cruiseskip og 6.000 cruiseturister hver dag, og det er blitt avvist ganske mange båter som ønsket å komme, sier Skylstad.

En miljørapport har tidligere slått fast at luftforurensningen i Geiranger er såpass høy i perioder at det er helseskadelig. Turistsjefen sier flere tiltak er underveis for å bedre på dette. Han mener den største utfordringen er legge til rette for en bærekraftig helårsturisme som også tjener lokalsamfunnet.

– Vi har ingen problemer med å ta imot flere turister, vi kan bare ikke ta imot flere turister på samme tid, sier han.