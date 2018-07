Hyppig mobilbruk blant unge sjåfører

Nyheter

Uoppmerksomhet er medvirkende årsak til tre av ti dødsulykker. Mange av oss bruker telefonen og sosiale medier selv bak rattet, melder NRK. Og det er de yngste sjåførene som er verst.

– Man ser en tydelig trend i tallene at bruken av mobiltelefon i trafikken øker med synkende alder. Tanken på at dette kan være starten på en bølge av uoppmerksomme bilister er skremmende, sier fagsjef for motor Petter Berg, som er fagsjef for motor i Storebrand.

Ifølge en undersøkelse fra Norstat, gir mobilbruk bak rattet 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn når man kjører uten å bruke telefonen.

Ulovlig mobilbruk, som er blant årsakene til at sommermånedene er høytid for trafikkulykker, gir i dag et forenklet forelegg på 1.700 kroner. Samferdselsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag om å innføre prikkbelastning. Høringsfristen går ut i september.