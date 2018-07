Er du under 14 år og gira på sykkel? Da bør du dra til Torvikbukt 5. august

Nyheter

Tour of Norway for kids er landets største sykkelritt for barn, og er godt i gang for trettende året på rad. Touren besøker 55 steder over hele landet, og er åpent for alle mellom 0 og 13 år.

På sine hjemmesider skriver Tour of Norway for kids at de skal rigge til en arena og gjøre alt de kan for å skape en sykkelopplevelse alle familier sent vil glemme. Torvikbukt er tourens eneste stoppested i Møre og Romsdal. Datoen er 5. august, og oppmøtested er Joker klokka 14.00. Der vil det foregå registrering og utdeling av startnummer. Det vil også bli trukket flotte premier, som blant annet en sykkel.

Selve touren starter klokka 15.

Kjøreplanen er som følger:

Trehjulssykkel og støttehjul

5 og 6 år

7 og 8 år

9 og 10 år

11 og 13 år